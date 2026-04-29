Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
290.07CHF
10.54CHF
3.77 %
18:00:00
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.04.2026 17:24:51
Alphabet A (ex Google) Neutral
Alphabet A
290.07 CHF 3.77%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 375 auf 410 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Google-Holding habe das zweite Quartal in Folge mit den Suchmaschinenumsätzen die Erwartungen übertroffen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sei der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft gestiegen./bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 410.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 374.68
|
Abst. Kursziel*:
9.43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 380.80
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.67%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse