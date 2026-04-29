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30.04.2026 17:24:51

Alphabet A (ex Google) Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 375 auf 410 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Google-Holding habe das zweite Quartal in Folge mit den Suchmaschinenumsätzen die Erwartungen übertroffen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sei der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft gestiegen./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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