Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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|Lohnendes Alphabet A (ex Google)-Investment?
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Alphabet A (ex Google)-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Alphabet A (ex Google)-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 243.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 41.135 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’023.86 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 29.09.2026 auf 340.92 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40.24 Prozent zugenommen.
Alphabet A (ex Google) war somit zuletzt am Markt 4.19 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Alphabet A am 30.09.2026
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