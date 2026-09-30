NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Alphabet A (ex Google)-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 243.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 41.135 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’023.86 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 29.09.2026 auf 340.92 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40.24 Prozent zugenommen.

Alphabet A (ex Google) war somit zuletzt am Markt 4.19 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch