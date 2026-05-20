ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 410 US-Dollar belassen. Greifbare Umsätze aus den Investitionen in generative KI seien bislang vor allem in den Bereichen Suchmaschinen und Cloud zu verzeichnen gewesen, doch die Präsentation auf der Entwicklerkonferenz Google I/O sei ein klares Zeichen gewesen, dass die KI-Ära die Monetarisierung auch in Googles anderen Geschäftsbereichen ankurbeln könnte, schrieb Stephen Ju in einem Kommentar am Mittwoch./rob/ajx/tih;