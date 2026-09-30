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NASDAQ 100 im Fokus 30.09.2026 18:00:13

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 im Plus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 im Plus

Das macht der NASDAQ 100 am dritten Tag der Woche.

Constellation Energy
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Am Mittwoch steht der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 0.82 Prozent im Plus bei 30’588.72 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.271 Prozent fester bei 30’421.68 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30’339.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30’630.45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’415.16 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0.533 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29’433.43 Punkte. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30’276.35 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’679.99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21.35 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30’770.63 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 3.65 Prozent auf 402.59 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3.05 Prozent auf 347.62 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 3.05 Prozent auf 351.31 USD), Rocket Lab (+ 2.96 Prozent auf 71.77 USD) und Intuit (+ 2.92 Prozent auf 275.85 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Constellation Energy (-4.70 Prozent auf 252.15 USD), Astera Labs (-3.16 Prozent auf 346.53 USD), Lumentum (-2.80 Prozent auf 946.22 USD), Arm (-2.38 Prozent auf 286.69 USD) und AppLovin (-2.34 Prozent auf 298.50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 7’407’169 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.859 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.25 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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Alphabet C (ex Google) 289.85 1.58% Alphabet C (ex Google)
AppLovin Corp 245.67 -2.14% AppLovin Corp
Arm Holdings 248.78 2.30% Arm Holdings
Astera Labs Inc Registered Shs 301.28 4.27% Astera Labs Inc Registered Shs
Comcast Corp. (Class A) 18.15 1.32% Comcast Corp. (Class A)
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 217.38 3.25% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CrowdStrike 220.40 0.72% CrowdStrike
Intuit Inc. 228.62 2.24% Intuit Inc.
Kraft Heinz Company 18.89 -2.10% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 816.62 0.55% Lumentum Holdings Inc
NVIDIA Corp. 191.63 -0.45% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 332.89 3.56% Palo Alto Networks Inc
Rocket Lab Corporation Registered Shs 59.31 -1.96% Rocket Lab Corporation Registered Shs

Alphabet A am 30.09.2026

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