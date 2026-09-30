Constellation Energy Aktie 116022036 / US21037T1097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NASDAQ 100 im Fokus
|
30.09.2026 18:00:13
Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 im Plus
Das macht der NASDAQ 100 am dritten Tag der Woche.
Am Mittwoch steht der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 0.82 Prozent im Plus bei 30’588.72 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.271 Prozent fester bei 30’421.68 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30’339.33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30’630.45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’415.16 Zählern.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0.533 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29’433.43 Punkte. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30’276.35 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’679.99 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21.35 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30’770.63 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Zählern.
Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 3.65 Prozent auf 402.59 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3.05 Prozent auf 347.62 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 3.05 Prozent auf 351.31 USD), Rocket Lab (+ 2.96 Prozent auf 71.77 USD) und Intuit (+ 2.92 Prozent auf 275.85 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Constellation Energy (-4.70 Prozent auf 252.15 USD), Astera Labs (-3.16 Prozent auf 346.53 USD), Lumentum (-2.80 Prozent auf 946.22 USD), Arm (-2.38 Prozent auf 286.69 USD) und AppLovin (-2.34 Prozent auf 298.50 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 7’407’169 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.859 Bio. Euro den grössten Anteil.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.25 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|
30.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
30.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Alphabet A am 30.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|30’408.50
|0.23%
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.