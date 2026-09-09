NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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09.09.2026 16:01:09
Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start im Plus
Der NASDAQ 100 bleibt auch am dritten Tag der Woche auf Erholungskurs.
Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0.07 Prozent fester bei 29’528.15 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.257 Prozent tiefer bei 29’431.94 Punkten in den Handel, nach 29’507.70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’393.26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’528.80 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0.395 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29’722.30 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Stand von 29’084.50 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 23’839.80 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 17.15 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5.34 Prozent auf 646.21 USD), Marvell Technology (+ 3.20 Prozent auf 232.63 USD), Baker Hughes (+ 3.14 Prozent auf 65.93 USD), QUALCOMM (+ 2.83 Prozent auf 179.01 USD) und Arm (+ 2.77 Prozent auf 268.77 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Booking (-4.41 Prozent auf 172.35 USD), MercadoLibre (-3.24 Prozent auf 1’863.79 USD), Axon Enterprise (-2.72 Prozent auf 491.68 USD), Alphabet A (ex Google) (-2.57 Prozent auf 329.68 USD) und Airbnb (-2.54 Prozent auf 170.10 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100
Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 5’400’663 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.769 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus
2027 verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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