Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Alphabet A (ex Google)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 136.38 USD. Bei einem Alphabet A (ex Google)-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73.325 Alphabet A (ex Google)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 338.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’810.09 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 148.10 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 4.14 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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