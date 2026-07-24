ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen von 400 auf 379 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Resultate der Google-Muttergesellschaft habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2027 und 2028 reduziert, schrieb Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf die Frage, ob das Free-Cashflow-Wachstum wieder das historische Niveau erreichen werde, habe er auch nach dem aktuellen Update keine klareren Antworten./rob/edh/zb;