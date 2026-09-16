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Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

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Lukrative Alphabet A (ex Google)-Anlage? 16.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Alphabet A (ex Google)-Einstiegs gewesen.

Alphabet A
283.58 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 143.61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.696 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.09.2026 240.22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 344.98 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 140.22 Prozent gleich.

Alphabet A (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.27 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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