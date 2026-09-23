Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alphabet A (ex Google) gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Alphabet A (ex Google)-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 40.75 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Alphabet A (ex Google)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24.541 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 351.16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’617.85 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 8’617.85 USD, was einer positiven Performance von 761.78 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 4.33 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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