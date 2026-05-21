Alphabet A 303.19 CHF -1.05% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktien nach dem Event "Google Marketing Live" mit einem Kursziel von 410 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Stephen Ju erwähnte am Donnerstagabend eine zunehmende Monetarisierung von Angeboten des Google-Mutterkonzerns. Entsprechende Verbesserungen habe er in seinem Bewertungsmodell aber bereits berücksichtigt./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.