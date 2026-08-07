Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Fokus
|
07.08.2026 17:58:20
Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen
Der Euro STOXX 50 entwickelte sich zum Handelsende positiv.
Schlussendlich ging es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.40 Prozent nach oben auf 6’528.38 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.533 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.086 Prozent auf 6’508.13 Punkte an der Kurstafel, nach 6’502.56 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’559.99 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’508.13 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2.63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’319.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’972.65 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’332.07 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.59 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’559.99 Punkten. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 4.08 Prozent auf 177.96 EUR), Infineon (+ 2.92 Prozent auf 62.08 EUR), Siemens (+ 2.45 Prozent auf 279.80 EUR), BMW (+ 1.98 Prozent auf 59.78 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.74 Prozent auf 274.10 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Allianz (-1.63 Prozent auf 433.50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.38 Prozent auf 515.40 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.09 Prozent auf 6.73 EUR), Rheinmetall (-1.09 Prozent auf 1’146.40 EUR) und UniCredit (-0.48 Prozent auf 84.48 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’181’355 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 564.946 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
07.08.26
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|UniCredit Aktie News: UniCredit büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
|
07.08.26
|UniCredit Aktie News: UniCredit am Freitagvormittag stabil (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Commerzbank: Mit Rekordgewinn in Gespräche mit der Unicredit (AWP)
|
05.08.26
|Commerzbank-Aktie: UniCredit überwindet wichtige Hürde bei der Bafin (finanzen.ch)
|
05.08.26
|STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)