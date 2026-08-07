Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen

Schlussendlich ging es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.40 Prozent nach oben auf 6’528.38 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5.533 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.086 Prozent auf 6’508.13 Punkte an der Kurstafel, nach 6’502.56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’559.99 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’508.13 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2.63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’319.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’972.65 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’332.07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.59 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’559.99 Punkten. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 4.08 Prozent auf 177.96 EUR), Infineon (+ 2.92 Prozent auf 62.08 EUR), Siemens (+ 2.45 Prozent auf 279.80 EUR), BMW (+ 1.98 Prozent auf 59.78 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.74 Prozent auf 274.10 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Allianz (-1.63 Prozent auf 433.50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.38 Prozent auf 515.40 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.09 Prozent auf 6.73 EUR), Rheinmetall (-1.09 Prozent auf 1’146.40 EUR) und UniCredit (-0.48 Prozent auf 84.48 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’181’355 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 564.946 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch