AIXTRON 29.96 CHF -4.32% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe im Bereich Leistungselektronik einen positiven Wendepunkt erreicht, schrieb Om Bakhda in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen. Die robuste Auftragsdynamik sollte die Konsensschätzung für den Umsatz im kommenden Jahr deutlich steigen lassen. Zudem dürften die Bruttomargen steigen. Angesichts des Kursrückgangs der Aktien in den vergangenen Monaten biete sich eine günstige Einstiegsgelegenheit./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.