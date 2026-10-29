AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Anlagenbauers für die Chipindustrie entsprächen den schon veröffentlichten Eckdaten sowie dem bestätigten Ausblick, schrieb Craig McDowell am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Für wichtiger hält er die Zusammensetzung des Auftragseingangs sowie positive Aussagen zur Auftragsdynamik./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33.11 €
|
Abst. Kursziel*:
63.09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.06%
|
Analyst Name::
Craig A McDowell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
09:42
|AIXTRON-Aktie springt hoch: Konzern erwartet anhaltend hohe Nachfrage (AWP)
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|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
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28.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
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28.10.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu AIXTRON SE
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
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