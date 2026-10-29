AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron nach vollständigen Quartalszahlen des Chipindustrie-Zulieferers auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die bereits veröffentlichte Eckdaten hätten eine anhaltende Auftragsdynamik und Bruttomargenstärke belegt, und die aktuellen Zahlen ergänzten dies um die beginnende Auftragsdynamik bei Anlagen zur Herstellung von Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Chips, schrieb Om Bakhda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.44 €
|
Abst. Kursziel*:
31.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.34%
|
Analyst Name::
Om Bakhda
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
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12:26
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09:28
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Analysen zu AIXTRON SE
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|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|30.65
|8.07%
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