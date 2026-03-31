Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Es sei die Konjunktur, nicht der Ölpreis, die über die Zyklen im Luftfahrtgeschäft entscheide, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Historisch betrachtet, wachse die Luftfahrtbranche mit dem Eineinhalbfachen des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Der Ölpreis allein sei nur selten der vorrangige Einflussfaktor gewesen./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
158.52 €
|
Abst. Kursziel*:
38.78%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
159.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.79%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:31
|Airbus-Aktie dennoch leichter: Milliardenauftrag aus Kanada erhalten (Dow Jones)
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Paris: Zum Start Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
30.03.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|08:41
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|145.06
|-1.03%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
|
Deutsche Bank AG
Diageo Buy
|08:41
|
Barclays Capital
SAFRAN Overweight
|08:41
|
Barclays Capital
Airbus Overweight
|08:41
|
Barclays Capital
MTU Aero Engines Equal Weight
|08:35
|
Barclays Capital
LEG Immobilien Equal Weight
|08:35
|
Barclays Capital
Vonovia Underweight
|08:01
|
UBS AG
SUSS MicroTec Buy