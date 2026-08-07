Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Freitagmittag steigen

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.58 Prozent stärker bei 6’540.23 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.533 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.086 Prozent stärker bei 6’508.13 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’502.56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6’508.13 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’542.56 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 2.81 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’319.86 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’972.65 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Wert von 5’332.07 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.79 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’542.56 Punkten. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 3.59 Prozent auf 177.12 EUR), Infineon (+ 2.80 Prozent auf 62.01 EUR), Siemens (+ 2.36 Prozent auf 279.55 EUR), Deutsche Börse (+ 1.71 Prozent auf 274.00 EUR) und Airbus SE (+ 1.18 Prozent auf 215.00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.53 Prozent auf 509.40 EUR), Deutsche Telekom (-0.99 Prozent auf 28.86 EUR), Enel (-0.61 Prozent auf 9.93 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.43 Prozent auf 55.06 EUR) und Rheinmetall (-0.28 Prozent auf 1’155.80 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’515’170 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 564.946 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch