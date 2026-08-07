LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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07.08.2026 17:58:20
Gewinne in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen
Der Handel in Paris verlief letztendlich in ruhigen Bahnen.
Am Freitag beendete der CAC 40 den Handel nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 8’714.93 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.525 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0.145 Prozent fester bei 8’712.29 Punkten, nach 8’699.71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 8’697.19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’755.03 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1.73 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 07.07.2026, den Wert von 8’436.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der CAC 40 mit 8’202.08 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der CAC 40 noch bei 7’709.32 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.34 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 1’654’453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235.962 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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