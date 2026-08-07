Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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07.08.2026 13:22:44
Airbus SE-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Hold
Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Prüfung der Airbus SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Die Flugzeugauslieferungen im Juli seien im Vorjahresvergleich stabil gewesen, hätten aber ihre Erwartung um drei Maschinen verfehlt, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Im zweiten Halbjahr reiche allerdings ein Wachstum von nur 8 Prozent, um die Jahresziele zu erreichen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Airbus SE konnte um 13:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1.3 Prozent auf 215.25 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 7.08 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 93’600 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 10.7 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Airbus SE am 28.10.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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