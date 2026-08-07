Optimismus in Paris: CAC 40 am Nachmittag stärker

Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 0.33 Prozent aufwärts auf 8’728.81 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.525 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.145 Prozent stärker bei 8’712.29 Punkten in den Handel, nach 8’699.71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8’755.03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’697.19 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 1.89 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 8’436.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’202.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’709.32 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.51 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’307’520 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 235.962 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch