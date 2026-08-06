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CAC 40 im Blick 06.08.2026 17:58:16

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

So performte der CAC 40 zum Handelsende.

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Schlussendlich stand im Euronext-Handel ein Plus von 0.35 Prozent auf 8’699.71 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.527 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.598 Prozent stärker bei 8’721.14 Punkten, nach 8’669.30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8’699.71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8’742.53 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1.55 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 8’479.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der CAC 40 mit 8’299.42 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Stand von 7’635.03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6.16 Prozent. Bei 8’742.53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 274’227 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238.569 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.51 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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