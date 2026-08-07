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CAC 40 aktuell 07.08.2026 12:26:14

Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Gewinne

Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Gewinne

Der CAC 40 gewinnt am Mittag an Wert.

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Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0.33 Prozent stärker bei 8’728.84 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.525 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.145 Prozent auf 8’712.29 Punkte an der Kurstafel, nach 8’699.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’697.19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8’732.09 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1.89 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der CAC 40 8’436.24 Punkte auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 8’202.08 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 7’709.32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6.51 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8’742.53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern erreicht.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 965’443 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 235.962 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.60 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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