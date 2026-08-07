Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart fester

Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.03 Prozent auf 8’702.41 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.525 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.145 Prozent auf 8’712.29 Punkte an der Kurstafel, nach 8’699.71 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8’697.19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’715.51 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 1.58 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’436.24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, stand der CAC 40 noch bei 8’202.08 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’709.32 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6.19 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’742.53 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 140’061 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 235.962 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch