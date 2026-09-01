NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 160 auf 162 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf den Kapitalmarkttag verschiebe sich der Fokus auf Wachstumsbeschleunigung und Kapitalrenditen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Der Pressebericht über den Einstieg des aktivistischen Investors Elliott dürfte die Erwartungen hochgetrieben haben./rob/ag/gl;