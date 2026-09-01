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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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01.09.2026
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02.09.2026 06:27:10

Air Liquide Neutral

Air Liquide
163.32 CHF 0.54%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 160 auf 162 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf den Kapitalmarkttag verschiebe sich der Fokus auf Wachstumsbeschleunigung und Kapitalrenditen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Der Pressebericht über den Einstieg des aktivistischen Investors Elliott dürfte die Erwartungen hochgetrieben haben./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 21:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
162.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
173.28 € 		Abst. Kursziel*:
-6.51%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
172.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
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