Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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Air Liquide Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 160 auf 162 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf den Kapitalmarkttag verschiebe sich der Fokus auf Wachstumsbeschleunigung und Kapitalrenditen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Der Pressebericht über den Einstieg des aktivistischen Investors Elliott dürfte die Erwartungen hochgetrieben haben./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
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Unternehmen:
Air Liquide S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
162.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
173.28 €
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Abst. Kursziel*:
-6.51%
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Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
172.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.34%
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Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-