Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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17.09.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Air Liquide-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die Air Liquide-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 138.89 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Air Liquide-Papier investiert hätte, hätte er nun 71.998 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 11’981.92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 166.42 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.82 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Air Liquide eine Marktkapitalisierung von 105.81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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