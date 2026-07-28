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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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29.07.2026 13:23:29

Air Liquide Outperform

Air Liquide
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 189 auf 202 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper erhöhte am Mittwoch die Schätzung für das Wachstum auf vergleichbarer Basis des Gaseherstellers im zweiten Halbjahr um 0,4 Prozentpunkte. Kursschwächen in diesem Zeitraum seien Gelegenheiten zum Einstieg./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 14:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
202.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
170.66 € 		Abst. Kursziel*:
18.36%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
171.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.13%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
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