Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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Air Liquide Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das Zahlenwerk des französischen Gase-Herstellers im zweiten Quartal und ersten Halbjahr habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor dem Hintergrund der starken Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn könnte dies ihm zufolge daher nun zu Gewinnmitnahmen führen./ck/rob/mne;
rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
172.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
172.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.08%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
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