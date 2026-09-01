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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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01.09.2026 09:02:06

Air Liquide Neutral

Air Liquide
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Jeder aktivistische Investor dürfte zwei Punkte im Auge haben: Das Margengap zu Linde und die Kapitaldisziplin beziehungsweise die Anlegerrendite, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag anlässlich des Presseberichts über einen Einstieg von Elliott Management. Entsprechend interessant werde der Online-Kapitalmarkttag am 5. Oktober mit den zu erwartenden Mittelfristzielen der Franzosen./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Chetan Udeshi 		KGV*:
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