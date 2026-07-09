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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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09.07.2026 12:06:33

Air Liquide Neutral

Air Liquide
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide von 175 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der gegenüber der Branche überdurchschnittliche Kursanstieg seit Jahresbeginn sei den Fundamentaldaten etwas voraus, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Denn dies preise offenbar schon eine Wende beim Umsatzwachstum durch Zu- und Verkäufe ein, welches in den vergangenen Quartalen recht bescheiden geblieben sei. Sein neues Kursziel trage der gestiegenen Aktienzahl nach der Ausgabe von Gratisaktien Rechnung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 10:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 10:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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-7.53%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
173.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.53%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
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