EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Air Liquide-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Air Liquide-Aktie an diesem Tag 159.76 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Air Liquide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.626 Air Liquide-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106.62 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Papiers am 12.08.2026 auf 170.34 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 6.62 Prozent.

Der Air Liquide-Wert an der Börse wurde auf 109.27 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch