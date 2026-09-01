Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Euphorie entfacht
|
01.09.2026 11:07:00
Air Liquide-Aktie im Aufwind: Elliott offenbar eingestiegen
Die Aktie von Air Liquide profitiert von Medienberichten über eine Beteiligung des aktivistischen Investors Elliott Management an dem französischen Industriegase-Lieferanten.
Zuvor hatten die Financial Times und andere Publikationen unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, Elliott habe eine Beteiligung an Air Liquide aufgebaut.
Elliott lehnte dazu eine Stellungnahme ab. Air Liquide reagierte nicht auf eine Anfrage.
Air Liquide habe seit 2020 seine Gewinnmargen gesteigert, verfüge über einen Rekord-Auftragsbestand, und die jüngste Übernahme von DIG Airgas bedeute, dass es kein offensichtliches traditionelles Aktivisten-Vorgehen für das Unternehmen gebe, schrieben die Analysten von Bernstein in einer Mitteilung an ihre Kunden. Dennoch habe Air Liquide weiterhin Spielraum für schrittweise Verbesserungen, ohne die Strategie zu ändern, etwa durch eine stärkere Ausrichtung auf die wachsende Raumfahrtindustrie, fügten sie hinzu.
DJG/DJN/rio/mgo
Von Adria Calatayud
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!