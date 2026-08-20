EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Air Liquide-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 132.76 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.532 Air Liquide-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 166.78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’256.25 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25.62 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 106.32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch