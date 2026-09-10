EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 10.09.2025 wurde das Air Liquide-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 158.62 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Air Liquide-Papier investiert hätte, hätte er nun 6.304 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Air Liquide-Papiers auf 168.32 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’061.16 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 6.12 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 110.21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch