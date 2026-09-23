Dogecoin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 10 Jahren gewesen

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Dogecoin wurde gestern vor 10 Jahren bei 0.000226 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 441’520.60 DOGE. Die Investition hätte nun einen Wert von 44’247.83 USD, da Dogecoin am 22.09.2026 0.1002 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Performance von +44’147.83 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.08.2026 bei 0.068944 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Dogecoin am 06.10.2025 bei 0.2663 USD..

Redaktion finanzen.net