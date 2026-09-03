EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen

Air Liquide-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Air Liquide-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 59.84 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Air Liquide-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.671 Air Liquide-Anteilen. Die gehaltenen Air Liquide-Anteile wären am 02.09.2026 288.25 EUR wert, da der Schlussstand 172.48 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 188.25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 110.22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch