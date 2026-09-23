Wie viel Verlust ein Tether-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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Gestern vor 1 Jahr notierte Tether bei 1.001 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in USDT investiert, befänden sich nun 99.90 Tether in seinem Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.9999 USD), wäre die Investition nun 99.89 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 0.11 Prozent verringert.

Bei 0.9977 USD erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tether am 10.10.2025 bei 1.002 USD.

Redaktion finanzen.net