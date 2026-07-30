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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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30.07.2026 15:19:58

Air Liquide Buy

Air Liquide
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide nach Quartalszahlen von 191 auf 197 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines übertroffenen Umsatzwachstums aus eigener Kraft sei die Aktie um 2 Prozent gefallen, schrieb Christian Bell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst vermutet, dass sich in der Kursbewegung die vorsichtige Einschätzung des Managements widerspiegele. Der Gase-Hersteller und Anlagenbauer erwarte angesichts möglicher Aufwärtschancen und erheblicher geopolitischer Instabilität für das zweite Halbjahr "ein Wachstum, das dem des ersten Halbjahres entspricht oder leicht darüber liegt"./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:03 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
197.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
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Analyst Name::
Christian Bell 		KGV*:
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