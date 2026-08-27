EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Air Liquide-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 113.24 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 88.309 Air Liquide-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 168.72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’899.57 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 49.00 Prozent.

Zuletzt verbuchte Air Liquide einen Börsenwert von 106.79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch