Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 -0.4%  SPI 19’665 -0.5%  Dow 51’512 -0.7%  DAX 25’211 -0.8%  Euro 0.9426 0.3%  EStoxx50 6’261 -0.6%  Gold 4’271 -0.4%  Bitcoin 69’419 -0.3%  Dollar 0.8276 0.3%  Öl 105.9 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
On Holding: Ein explosiver Antritt
Cembra-Aktie schwächer: Hauptsitz von Zürich nach Baden verlegt
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
Suche...
ETF Sparplan
Primärer Endpunkt 23.09.2026 17:48:00

Roche-Aktie tiefer: Positive Phase-III-Daten zu Sefaxersen bei IgA-Nephropathie - Christophe für Verwaltungsrat vorgeschlagen

Roche-Aktie tiefer: Positive Phase-III-Daten zu Sefaxersen bei IgA-Nephropathie - Christophe für Verwaltungsrat vorgeschlagen

Roche hat mit dem Wirkstoffkandidaten Sefaxersen in einer Phase-III-Studie positive Zwischenergebnisse bei Patienten mit IgA-Nephropathie erzielt.

Die Studie habe ihren primären Endpunkt erreicht, teilte die Roche-Tochter Genentech am Dienstagabend mit.

Der Wirkstoff habe nach 37 Wochen in der "IMAgINATION-Studie" die Proteinurie im Vergleich zu Placebo statistisch signifikant und klinisch relevant reduziert, so die Meldung. Das Sicherheitsprofil habe den bislang bekannten Daten entsprochen. Die Studie laufe weiter und weitere Daten zur Nierenfunktion sollen in zwei Jahren folgen.

Bei IgA-Nephropathie handelt es sich den Angaben zufolge um eine fortschreitende Autoimmunerkrankung der Niere, die langfristig zu Nierenversagen führen kann.

Roche schlägt Christophe Weber zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

Der Pharmakonzern Roche will seinen Verwaltungsrat ergänzen. An der Generalversammlung vom kommenden Frühjahr soll frühere Takeda-Chef Christophe Weber in das Gremium gewählt werden.

Weber soll den Verwaltungsrat mit zusätzlicher Branchenerfahrung und Führungserfahrung stärken, wie Roche am Mittwoch mitteilte.

An der SIX rutschte die Roche-Aktie letztlich um 0,25 Prozent auf 363,20 Franken ab.

an/hr

Basel (awp)

Weitere Links:

Roche-Aktie zieht an: Pharmariese legt Grundstein für neuen Produktionsbau in Basel
Roche-Aktie tiefer: EU-Zulassung stärkt Augenmedikament-Geschäft
Aktien von Novartis & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com,keystone,Keystone
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

10:27 SMI verliert an Fahrt
09:18 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen trüben die Stimmung
07:56 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Trendgerade getestet
23.09.26 Logo WHS CFDs im Fokus: Hebelprodukte verstehen – live auf der FINANCE26
23.09.26 Glamour vor Zahlen: Paris Fashion Week 2026
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
22.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’542.43 19.65 SGBK2U
Short 14’851.69 13.68 SGBJ3U
Short 15’388.95 8.92 SJDBFU
SMI-Kurs: 13’868.98 24.09.2026 10:20:38
Long 13’396.19 19.38 SJBMDU
Long 13’100.78 13.82 S5BOUU
Long 12’550.71 8.95 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Roche am 23.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie tiefer: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
UBS-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag im Aufwind
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
Zurich-Aktie schwächer: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
BioNTech-Gründer Sahin gründet neues Unternehmen Arife
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Nach Kurssprung von 530 Prozent: Analysten sehen weiteres Potenzial für Micron – Wie tragfähig sind die Erwartungen?
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.