Damit erhält ams-OSRAM einen neuen Grossaktionär und eine Lösung für seine "Problemfabrik" in Malaysia.

Die zum Samsung-Firmengeflecht gehörende Firma Samsung Display und ams-OSRAM wollen gemeinsam eine neuartige Micro-LED-Technologie der nächsten Generation mit ultrakleinen LEDs für Display-Anwendungen entwickeln und kommerzialisieren, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Die neue Technologie habe das Potenzial, bestehende technologische Grenzen, etwa bei Helligkeit und Lebensdauer, zu überwinden, schreibt ams-OSRAM. "Ihr Potenzial beschränke sich dabei nicht auf einzelne Produktkategorien, sondern erstreckt sich über ein breites Anwendungsspektrum, von sehr kleinen bis hin zu sehr grossen Displays", lässt sich Samsung-Display-Chef Chung Yi zitieren.

Dreistellige Millionenumsätze winken

Und es winkt viel Geld. Sollte die Entwicklung erfolgreich und die Marktakzeptanz vorhanden sein, bestehe mittel- bis langfristig ein jährliches Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, prognostiziert die Firma. Zunächst sei mit Umsätzen im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zu rechnen.

Samsung Display ist das Know-how von ams-OSRAM eine schöne Stange Geld wert. Die Koreaner zeichnen knapp 10 Millionen neue ams-OSRAM-Aktien zu einem Preis von je 21 Euro. Zum Vergleich: Am gestrigen Dienstag schlossen die ams-OSRAM-Aktien bei 12,09 Franken. Samsung Display wird nach der Kapitalerhöhung rund 9,1 Prozent an ams-OSRAM halten.

Die Kapitalzufuhr soll ausserdem den Verschuldungsgrad des Konzerns auf Pro-forma-Basis um rund 0,7 senken, wie es weiter heisst.

Kulim-Sorgen los

Die Kooperation löst ausserdem die Probleme der Österreicher mit ihrer Fabrik in Malaysia. ams-OSRAM versuchte seit einigen Jahren, für die Fabrik in Kulim einen Käufer zu finden. Ursprünglich sollten dort MicroLED-Module produziert werden. Nachdem der Kernkunde abgesprungen war, hatte sich dies jedoch zerschlagen.

Dies ändert sich nun mit dem Samsung-Deal. Die Partnerschaft sichert einen Teil der Auslastung des Werks ab. Denn ams-OSRAM reserviert dort nun einen Kapazitätskorridor für Samsung. Damit entstehe ein finanziell abgesicherter Weg hin zu einer möglichen Serienfertigung, vorbehaltlich der Erreichung vereinbarter technischer und kommerzieller Meilensteine, heisst es im Communiqué.

Neben Samsung verfüge die Fabrik aber weiterhin über freie Kapazitäten für andere Wachstumsfelder. Bei einer Vollauslastung gebe es ab Mitte der 2030er-Jahre ein Umsatzpotenzial im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich.

Die Samsung-Aktie geriet im Heimathandel in Seoul im Zuge des Tech-Ausverkaufs gehörig unter Druck und verlor letztlich 9,87 Prozent auf 170.700 Südkoreanische Won. Derweil bricht die ams-OSRAM-Aktie via SIX zeitweise um 10,84 Prozent auf 12,09 Euro ein.

rw/cg

Premstätten (awp)