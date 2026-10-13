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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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13.10.2026 17:08:01

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Die Ankündigung des Kontrahenten Albertsons, die Kosten senken zu wollen, sei kaum hilfreich für Ahold Delhaize, schrieb Borja Olcese in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zumal auch Kroger laut Medienberichten die Streichung von 3.000 Stellen in den kommenden drei Jahren plane. Mit Blick auf das vierte Quartal und das kommende Jahr von Ahold Delhaize gebe es unverändert das Risiko von Enttäuschungen./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
22.63 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
31.66 € 		Abst. Kursziel*:
-28.52%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
31.63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-28.45%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
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11:08 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
12.10.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
12.10.26 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
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