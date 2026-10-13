NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Die Ankündigung des Kontrahenten Albertsons, die Kosten senken zu wollen, sei kaum hilfreich für Ahold Delhaize, schrieb Borja Olcese in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zumal auch Kroger laut Medienberichten die Streichung von 3.000 Stellen in den kommenden drei Jahren plane. Mit Blick auf das vierte Quartal und das kommende Jahr von Ahold Delhaize gebe es unverändert das Risiko von Enttäuschungen./rob/bek/he;