DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart im Plus

Um 09:11 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.61 Prozent auf 25’420.48 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.111 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25’441.79 Zählern und damit 0.694 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25’266.53 Punkte).

Im Tagestief notierte der DAX bei 25’407.42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’454.20 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 0.278 Prozent. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 26’266.14 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 24’994.83 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der DAX 23’534.83 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.59 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 2.28 Prozent auf 31.64 EUR), Siemens Energy (+ 2.13 Prozent auf 145.12 EUR), Siemens (+ 1.89 Prozent auf 280.00 EUR), adidas (+ 1.79 Prozent auf 144.80 EUR) und Commerzbank (+ 1.66 Prozent auf 41.75 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Airbus SE (-1.42 Prozent auf 191.62 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.76 Prozent auf 70.28 EUR), BMW (-0.35 Prozent auf 56.26 EUR), BASF (-0.31 Prozent auf 52.14 EUR) und Rheinmetall (-0.28 Prozent auf 987.20 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 434’729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 215.212 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.22 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch