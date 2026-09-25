Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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25.09.2026 09:28:22
DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart im Plus
Das macht der DAX.
Um 09:11 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.61 Prozent auf 25’420.48 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.111 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25’441.79 Zählern und damit 0.694 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25’266.53 Punkte).
Im Tagestief notierte der DAX bei 25’407.42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’454.20 Punkten.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 0.278 Prozent. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 26’266.14 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 24’994.83 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der DAX 23’534.83 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.59 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
DAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 2.28 Prozent auf 31.64 EUR), Siemens Energy (+ 2.13 Prozent auf 145.12 EUR), Siemens (+ 1.89 Prozent auf 280.00 EUR), adidas (+ 1.79 Prozent auf 144.80 EUR) und Commerzbank (+ 1.66 Prozent auf 41.75 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Airbus SE (-1.42 Prozent auf 191.62 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.76 Prozent auf 70.28 EUR), BMW (-0.35 Prozent auf 56.26 EUR), BASF (-0.31 Prozent auf 52.14 EUR) und Rheinmetall (-0.28 Prozent auf 987.20 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 434’729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 215.212 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.22 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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