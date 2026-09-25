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Aktie bewertet 25.09.2026 11:07:44

Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet adidas-Aktie mit Overweight

Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet adidas-Aktie mit Overweight

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Wendy Liu hat eine umfassende Analyse des adidas-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

adidas
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Veranstaltung "Home of Innovation" in Herzogenaurach sei voll auf Produkte und Innovationen ausgerichtet gewesen, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Resümee. Zum aktuellen Geschäft habe das Management des Sportartikelherstellers nichts durchblicken lassen, aber die mittelfristigen Umsatzambitionen bekräftigt.

Aktienbewertung im Detail: Die adidas-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:51 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2.4 Prozent auf 145.65 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 57.91 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 43’563 adidas-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 12.2 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
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