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30.06.2026 15:43:58

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

ABB
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 70 auf 80 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Phil Buller wagte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen frühen Ausblick aber das zweite Quartal. Er rechnet mit einer weiterhin starken Auftragsentwicklung im Bereich der Elektrifizierung. Abgesehen von der Anpassung an Wechselkurseffekte bleiben seine Schätzungen aber im Wesentlichen unverändert. Die Zielerhöhung begründete der Experte mit dem verschobenen Bewertungszeitraum, der sich nun bis Ende 2027 erstrecke./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
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JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
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