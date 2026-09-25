NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB nach einem Technologie-Webinar mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die Schweizer hätten hier einen strategischen Fahrplan für KI-gestützte Rechenzentrumslösungen sowie die Produktreihe "Infinitus" auf Basis der zukunftsträchtigen Gleichstrom-Architektur vorgestellt, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Zudem habe ABB die zeitweise Konfusion über einen möglichen Ausbau des Anteils von Gleichstrom-Rechenzentren-Kapazitäten mit der Bestätigung der bisherigen Planung beseitigt./rob/gl/ag;