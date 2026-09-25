Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’974 0.5%  SPI 19’808 0.5%  Dow 51’416 0.1%  DAX 25’454 0.7%  Euro 0.9445 0.3%  EStoxx50 6’317 0.7%  Gold 4’297 0.4%  Bitcoin 69’969 0.1%  Dollar 0.8284 0.1%  Öl 104.8 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie springt an: Vergleich im Greensill-Streit mit IAG erzielt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
HelloFresh-Aktie tiefrot: Schwaches drittes Quartal zwingt zu Prognosesenkung
Paukenschlag im Chemiesektor? BASF will Evonik Berichten zufolge übernehmen - Aktien uneins
Kaufen-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

80.60
CHF
0.10
CHF
0.12 %
14:54:41
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2026 12:49:46

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

ABB
80.72 CHF 0.21%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB nach einem Technologie-Webinar mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die Schweizer hätten hier einen strategischen Fahrplan für KI-gestützte Rechenzentrumslösungen sowie die Produktreihe "Infinitus" auf Basis der zukunftsträchtigen Gleichstrom-Architektur vorgestellt, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Zudem habe ABB die zeitweise Konfusion über einen möglichen Ausbau des Anteils von Gleichstrom-Rechenzentren-Kapazitäten mit der Bestätigung der bisherigen Planung beseitigt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 16:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 16:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ABB

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ABB-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender ABB-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
80.00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
81.32 CHF 		Abst. Kursziel*:
-1.62%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
80.72 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.89%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:49 ABB Market-Perform Bernstein Research
11:36 ABB Hold Deutsche Bank AG
09:27 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen