ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB nach einem Technologie-Webinar mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die Schweizer hätten hier einen strategischen Fahrplan für KI-gestützte Rechenzentrumslösungen sowie die Produktreihe "Infinitus" auf Basis der zukunftsträchtigen Gleichstrom-Architektur vorgestellt, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Zudem habe ABB die zeitweise Konfusion über einen möglichen Ausbau des Anteils von Gleichstrom-Rechenzentren-Kapazitäten mit der Bestätigung der bisherigen Planung beseitigt./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
80.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
81.32 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1.62%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
80.72 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.89%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
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