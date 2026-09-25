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25.09.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) kommt am Freitagnachmittag kaum vom Fleck

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) kommt am Freitagnachmittag kaum vom Fleck

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Mit einem Wert von 80,42 CHF bewegte sich die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

ABB
80.67 CHF 0.15%
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Mit einem Kurs von 80,42 CHF zeigte sich die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'943 Punkten steht. Bei 82,36 CHF markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 80,18 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 82,00 CHF. Der Tagesumsatz der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belief sich zuletzt auf 632'100 Aktien.

Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,14 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Bei 53,78 CHF fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,940 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 7.51 Mrd. CHF gegenüber 7.31 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger Experten zufolge am 19.10.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,36 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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