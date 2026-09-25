ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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25.09.2026 10:02:17
SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in ABB (Asea Brown Boveri) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 31.17 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.208 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 258.25 CHF, da sich der Wert einer ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am 24.09.2026 auf 80.50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 158.25 Prozent angezogen.
Der Marktwert von ABB (Asea Brown Boveri) betrug jüngst 149.68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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