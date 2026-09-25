ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 81,28 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'971 Punkten steht. In der Spitze gewann die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 82,36 CHF. Mit einem Wert von 82,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 362'650 Stück gehandelt.

Bei 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 9,67 Prozent Plus fehlen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 53,78 CHF fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 51,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem ABB (Asea Brown Boveri) seine Aktionäre 2025 mit 0,940 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 USD je Aktie ausschütten. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,54 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ABB (Asea Brown Boveri) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.51 Mrd. CHF im Vergleich zu 7.31 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 19.10.2027 präsentieren.

In der ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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