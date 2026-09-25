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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse im Fokus 25.09.2026 12:28:44

Analyse: Hold-Bewertung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von Deutsche Bank AG

Analyse: Hold-Bewertung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von Deutsche Bank AG

Die detaillierte Analyse des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray durchgeführt.

ABB
80.67 CHF 0.15%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 76 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Gael de-Bray am Donnerstag anlässlich der Präsentation des Infinitus-Portfolios. Er sieht sich bestärkt in seiner Einschätzung, dass die Schweizer einer der Hauptprofiteure des Wandels in KI-Rechenzentren hin zu 800 Volt Gleichstrom werden.

Aktienauswertung: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:12 Uhr konnte die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0.9 Prozent auf 81.26 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 6.47 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 362’555 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 39.2 Prozent nach oben. Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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