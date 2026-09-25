Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’983 0.6%  SPI 19’801 0.5%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’422 0.6%  Euro 0.9441 0.2%  EStoxx50 6’315 0.7%  Gold 4’281 0.1%  Bitcoin 69’797 -0.1%  Dollar 0.8290 0.2%  Öl 106.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Addex Therapeutics-Aktie springt hoch: Konzern erhält Rechte an GABAB-Portfolio von Indivior zurück
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Scout24-Aktie erhält Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Hold
Fresenius-Aktie stärker: Millionen-Investition soll europäische Kapazitäten stärken
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie unter der Lupe 25.09.2026 10:19:44

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Hold

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Hold

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank).

ABB
81.63 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Hold" belassen. Die grundlegenden Trends bei dem Schweizer Industriekonzern blieben positiv, schrieb Richard Dawson am Freitag in seinem Ausblick. Die Trends aus dem Vorquartal dürften sich mit einer starken Auftragsentwicklung im Bereich Elektrifizierung bestätigt haben. Im Fokus stehe aber auch die Fähigkeit, mit der steigenden Inflation umzugehen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 10:03 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1.4 Prozent auf 81.60 CHF zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 1.96 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via SIX SX 205’022 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 39.8 Prozent. ABB (Asea Brown Boveri) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2536 18.06.2027 160676343
Long 12.4985 15.06.2029 160235953
Long 406.2 16.10.2026 158827711
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.4545 18.06.2027 157230577
Short 270.8 20.11.2026 160676691
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1239 10.81 157036486
Long 11.6057 5.40 160910434
Long 23.2114 0.96 161113725
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0985 14.21 157036030
Short 11.6667 6.61 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -56.13 134029532
Long 8 -27.19 152739223
Long 12 -8.33 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: iStockphoto,ABB
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:27 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
14.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

10:15 Logo WHS Outperformance ist kein Zufall: Was erfolgreiche Trading-Setups gemeinsam haben - Livestream von der Finance 26 in Frankfurt heute um 11:00 Uhr
10:00 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
24.09.26 SMI verliert an Fahrt
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.61 SSBLXU
Short 14’815.37 13.63 S3PBUU
Short 15’348.48 8.94 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’982.67 25.09.2026 10:13:40
Long 13’363.14 19.59 SWBZHU
Long 13’057.28 13.77 SPSB7U
Long 12’504.91 8.91 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
Goldpreis-Rally: Wohin steuert das Edelmetall als Nächstes?
Morning Briefing - International
Nach SNB-Zinsentscheidung: SMI geht schwächer in den Feierabend -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Dow tiefer - US-Techwerte stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.