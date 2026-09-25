ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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25.09.2026 10:19:44
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Hold
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank).
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Hold" belassen. Die grundlegenden Trends bei dem Schweizer Industriekonzern blieben positiv, schrieb Richard Dawson am Freitag in seinem Ausblick. Die Trends aus dem Vorquartal dürften sich mit einer starken Auftragsentwicklung im Bereich Elektrifizierung bestätigt haben. Im Fokus stehe aber auch die Fähigkeit, mit der steigenden Inflation umzugehen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie notierte um 10:03 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1.4 Prozent auf 81.60 CHF zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 1.96 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via SIX SX 205’022 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 39.8 Prozent. ABB (Asea Brown Boveri) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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