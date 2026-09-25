Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Hold

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Hold" belassen. Die grundlegenden Trends bei dem Schweizer Industriekonzern blieben positiv, schrieb Richard Dawson am Freitag in seinem Ausblick. Die Trends aus dem Vorquartal dürften sich mit einer starken Auftragsentwicklung im Bereich Elektrifizierung bestätigt haben. Im Fokus stehe aber auch die Fähigkeit, mit der steigenden Inflation umzugehen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 10:03 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1.4 Prozent auf 81.60 CHF zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 1.96 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via SIX SX 205’022 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 39.8 Prozent. ABB (Asea Brown Boveri) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:32 / GMT

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