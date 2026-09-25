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SLI-Marktbericht 25.09.2026 09:28:22

SIX-Handel: SLI beginnt Freitagssitzung im Plus

SIX-Handel: SLI beginnt Freitagssitzung im Plus

Der SLI bleibt auch aktuell im Aufwärtstrend.

SGS
94.63 CHF 0.56%
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Am Freitag notiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0.68 Prozent fester bei 2’252.44 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2’250.38 Zählern und damit 0.586 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2’237.27 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’248.37 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’253.44 Zählern.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0.920 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’324.19 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Wert von 2’280.32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der SLI bei 1’947.94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4.72 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 2.32 Prozent auf 660.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.19 Prozent auf 82.26 CHF), UBS (+ 2.03 Prozent auf 40.22 CHF), Galderma (+ 1.66 Prozent auf 164.95 CHF) und Straumann (+ 1.41 Prozent auf 97.74 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Nestlé (-0.35 Prozent auf 77.67 CHF), Sandoz (-0.34 Prozent auf 70.54 CHF), Kühne + Nagel International (-0.04 Prozent auf 228.00 CHF), Novartis (+ 0.03 Prozent auf 119.00 CHF) und SGS SA (+ 0.13 Prozent auf 94.58 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 360’640 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 306.046 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.62 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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